Prime Video ha condiviso in rete il poster ufficiale di Il Migliore dei Mondi, la commedia con tonalità sci-fi diretta ed interpretata da Maccio Capatonda.

La presenza di realtà alternative è un concetto spesso utilizzato ad Hollywood in relazione al mondo dei cinecomics, a patto che non ci sia di mezzo Maccio Capatonda. Ebbene, nel film Il Migliore dei Mondi il celebre comico italiano si ritrova nel bel mezzo di un “viaggio multiversale”, dove a farla da padrona è la mancanza di dipendenza da tecnologia.

Dopo il trailer apprezzato nei giorni scorsi, Lotus Production e Prime Video hanno oggi diffuso il poster ufficiale che potete apprezzare in fondo al nostro articolo.

Il Migliore dei Mondi: regia, cast, trama.

Il film è stato diretto Danilo Carlani, Alessio Dogana e Marcello Macchia (in arte Maccio Capatonda). Maccio Capatonda nel cast sarà accompagnato da Martina Gatti e Pietro Sermonti. La produzione è stata curata da Lotus Production, una società Leone Film Group, in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video.

TRAMA: Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un’avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé.

La distribuzione su Prime Video è fissata per il 17 novembre 2023.

Il Migliore dei Mondi: il poster.