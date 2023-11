Mimì – Il Principe delle Tenebre, il trailer del film di Brando De Sica

Vi presentiamo il trailer di Mimì – Il principe delle Tenebre, il primo lungometraggio di Brando De Sica che uscirà al cinema dal 16 novembre e verrà presentato in anteprima nazionale a Lucca Comics & Games 2023.

Il regista, che firma la sceneggiatura con Ugo Chiti e Irene Pollini Giolai, dirige i giovanissimi Domenico Cuomo interprete di Mimì e Sara Ciocca nel ruolo di Carmilla.

Mimì – Il Principe delle Tenebre: SINOSSI

Mimì è un adolescente orfano nato con i piedi deformi che lavora in una pizzeria a Napoli. Un brutto giorno incontra Carmilla, una giovane ragazza convinta di essere una discendente del conte Dracula. Insieme decidono di fuggire un mondo cinico e violento.

Il film, prodotto da Indiana Production, Bartleby Film con Rai Cinema e distribuito in Italia da Luce Cinecittà, ha avuto la sua première mondiale all’ultimo Locarno Film Festival e ha partecipato alle più importanti manifestazioni dedicate al genere fantasy e horror come il 56° Sitges – International Fantastic Film Festival of Catalonia e lo Scream Horror Film Festival LA.