Ancora un poster grafico per la seconda stagione di Doom Patrol

Continua la campagna promozionale legata al lancio della seconda stagione di Doom Patrol. Questa notte DC Universe ha diffuso un nuovo poster grafico.

Così come per gli altri poster diffusi fino ad oggi, DC Universe sfrutta la verve creativa dei propri artisti per ricreare poster grafici davvero unici. Potete ammirare il nuovo poster in fondo al nostro articolo.

DOOM PATROL

PRODUZIONE : La serie è stata sviluppata da Jeremy Carver. In cabina di produzione Greg Berlanti e Geoff Johns.

: La serie è stata sviluppata da Jeremy Carver. In cabina di produzione Greg Berlanti e Geoff Johns. CAST : Diane Guerrero (Crazy Jane), April Bowlby (Elasti Woman), Jake Michaels (Robotman), Dwain Murphy, Bruno Bichir (Dr. Niles Caulder), Joivan Wade (Cyborg), Brendan Fraser (Robotman), Alan Tudyk (Mr. Nobody), Timothy Dalton (The Chief), Matt Bomer (Negative Man), Abigail Shapiro.

IN TV: La seconda stagione su HBO Max dal 25 giugno 2020.

IL POSTER