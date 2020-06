La saga horror V/H/S verrà riavviata dagli autori di Finché morte non ci separi

Creata nel lontano 2012, la saga horror antologica V/H/S sarà riavviata dagli autori del film di successo Finché morte non ci separi.

Il nuovo capitolo reboot prenderà il titolo di V/H/S 94 e sarà sviluppata diversamente dai tre precedenti capitoli, ovvero seguirà una una singola storia, collegata però a varie sotto-trame secondarie.

Come anticipato, il film sarà sviluppato da David Bruckner, in compagnia di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella, tutti impegnati anche in veste di produttori. Tra i registi impegnati in cabina di regia ci sarà spazio per Simon Barrett (You’re Next, The Guest), il regista horror indonesiano Timo Tjahjanto (La notte su di noi) e l’esordiente Chloe Okuno (corto Slut). Non si esclude l’ingresso nel team creativo di nuovi registi.

Brad Miska e Tom Owen del sito Bloody Disgusting, co-creatori del franchise, produrranno il reboot con Josh Goldbloom e Parinda Patel della neonata casa di produzione Cinepocalypse Productions in collaborazione con Studio71.

V/H/S ha prodotto tre capitoli, riuscendo a mettere d’accordo appassionati di genere horror di ogni tipo.