Sony Pictures ha condiviso in rete il nuovo trailer di I Cavalieri dello Zodiaco, l’adattamento live action del manga in arrivo al cinema.

Ispirato al celebre manga Saint Seiya, il film è stato diretto dall’esordiente Tomasz Baginski, con un cast internazionale formato dall’astro nascente Mackenyu (One Piece), Madison Iseman (Jumanji), Sean Bean (Game of Thrones), Famke Janssen (X-Men), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On My Block) e Mark Dacascos (John Wick: Parebellum). Il lancio in Italia è atteso per i giorni 26-27 e 28 giugno.

Al centro della trama i I Cavalieri dello Zodiaco trova spazio Seiya/Pegasus (Mackenyu), un testardo adolescente di strada che trascorre il suo tempo alla ricerca della sorella rapita e a combattere per ottenere denaro. Quando uno dei suoi combattimenti sprigiona involontariamente poteri mistici che non sapeva di avere, Seiya si ritrova coinvolto in un mondo di santi in guerra, antichi addestramenti magici e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per conquistare il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.

IL TRAILER ITALIANO