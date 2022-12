La fortunata serie ispirata al personaggio DC Comics “Peacemaker” è finalmente disponibile per l’Italia attraverso TIMVISION.

Con una seconda stagione già annunciata, la serie creata da James Gunn (ora alla guida della DC Studios) si affaccia finalmente al pubblico italiano, e lo fa attraverso l’esclusiva firmata TIMVISION. Il lancio della serie sulla celebre piattaforma italiana è avvenuto nella giornata odierna, ed è stato salutato dal tweet ufficiale che trovate in fondo alla pagina.

PEACEMAKER

La serie tv è stata creata da James Gunn e conta una prima stagione da otto episodi, ed è incentrata sul supereroe DC Comics che dà il nome alla serie, interpretato per l’occasione da John Cena, già apprezzato nel cinecomic The Suicide Squad: Missione Suicida. In Italia su TIMVISION dal 21 dicembre 2022.

CAST

John Cena, Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Robert Patrick (Terminator 2), e Chris Conrad (Patriot). Nel cast anche Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson, Freddie Stroma.

IL TWEET DI WARNER BROS. ITALIA