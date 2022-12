Tra i film più attesi del 2023, l’horror della Universal Pictures “Renfield” è sicuramente uno di quelli capaci di offrire l’effetto sorpresa.

In arrivo nelle sale americane il 14 aprile 2023, il film diretto da Chris McKay ha ottenuto quest’oggi la classificazione R Rated (vietato ai minori) da parte della MPAA (via Bloody Disgusting) confermando le promesse fatte dai produttori agli amanti del genere horror. Le motivazioni per questa scelta riguardano la presenza nel film di sangue “a quanto pare abbastanza”, di violenza, ma anche di droghe.

RENFIELD

Il film sarà diretto da Chris McKay, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Ryan Ridley. Lo script originale del film è stato firmato da Robert Kirkman, qui anche in cabina di produzione con la Skybound Entertainment insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. NEL CAST: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo. L’uscita nelle sale Usa è fissata per il 14 aprile 2023.

TRAMA

Nel romanzo di Bram Stoker il famigerato Conte Dracula assoggetta un uomo caduto in disgrazia e rinchiuso in manicomio. Renfield, questo il suo nome, con la speranza di ottenere la vita eterna da Dracula si mette a completa disposizione del mostro, finendo tra l’altro per mangiare insetti e piccoli animaletti credendo di poter consumare la loro forza vitale.