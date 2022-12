Fandango pubblica la lista dei film più attesi del 2023

Ci risiamo, come ogni anno di questi periodi spuntano dal web le più disparate liste di film più attesi dell’anno avvenire, tra queste sicuramente spicca quella celebre di Fandango.

Il famoso colosso della prevendita dei ticket cinematografici in USA ha stilato (via Deadline) come ogni anno il suo speciale sondaggio relativo ai film più attesi dell’anno in arrivo nelle sale americane, e guarda caso l’universo Marvel “in toto” non poteva non detenere i primi posti in molte delle categorie proposte al pubblico.

Guardiani della Galassia vol. 3 è risultato il il cinecomic più atteso, ma in generale il film più atteso. Cos’ come Spider-Man: Across the Spider-Verse e Ant-Man and the Wasp: Quantumania hanno condiviso le le due posizioni successive per entrambe le categorie, rispettivamente come secondo e terzo. Tra i film action più attesi spicca Indiana Jones e la Ruota del Destino, mentre l’adattamento del romanzo di Stephen King “Salem’s Lot” è l’horror più votato. Ma diamo una lettura qui di seguito a tutte le classifiche stilate attraverso il sondaggio di Fandango.

I FILM PIU’ ATTESI DEL 2023 SECONDO FANDANGO

Guardiani della Galassia Vol 3 Spider-Man Across the Spider-Verse Ant-Man and the Wasp: Quantumania John Wick: Chapter 4 Indiana Jones e la ruota del destino Aquaman e il Regno Perduto Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One The Hunger Games: The Ballad of the Songbirds and Snakes Creed III Super Mario Bros.: il fim

I CINECOMICS PIU’ ATTESI

Guardiani della Galassia 3 Spider-Man Across the Spider-Verse Ant-Man and the Wasp: Quantumania The Marvels Aquaman e il Regno Perduto

FILM D’AZIONE/AVVENTURA PIU’ ATTESI

Indiana Jones e la ruota del destino Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One The Hunger Games: The Ballad of the Songbirds and Snakes Transformers: il risveglio Fast X

FILM HORROR PIU’ ATTESI

Salem’s Lot Insidious: Fear the Dark The Exorcist Scream 6 M3gan

FILM PER FAMIGLIE PIU’ ATTESI

Spider-Man Across the Spider-Verse Super Mario Bros.: il film La Sirenetta Haunted Mansion Pixar’s Elemental

VILLAIN PIU’ ATTESO