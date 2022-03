Le riprese della quarta stagione di Titans, la fortunata serie tratta dai fumetti DC Comics, sono ufficialmente partite.

Annunciata durante il panel al del DC FanDome, la quarta stagione di Titans ha finalmente preso il via, a confermare l’avvenuto primo ciak è stato quest’oggi lo sceneggiatore e produttore esecutivo Richard Hatem. Nella foto diffusa via Twitter è possibile apprezzare il classico primo ciak, ma anche il nome del regista che si occuperà del primo episodio, ossia Nicholas Copus. Trovate il tweet in fondo alla pagina.

TITANS

PRODUZIONE: La serie è stata sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman. Le riprese della quarta stagione sono partite da fine febbraio 2022. L’episodio premiere sarà diretto da Nicholas Copus. CAST: Tegan Croft, Anna Diop, Brenton Thwaites, Alan Ritchon, Minka Kelly, Ryan Potter, Bruno Bichir, Joshua Orpin, Esai Morales, Chella Man, Iain Glen, Savannah Welch, Jay Lycurgo, Vincent Kartheiser, Curran Walter, Joseph Morgan, Franka Potente, Lisa Ambalavanar. DISTRIBUZIONE: La quarta stagione andrà in onda su HBO Max. Le prime tre stagioni di Titans sono disponibili su Netflix.