Continua l'espansione della saga legata ai mitici G.I. Joe e, dopo uno spin-off dedicato a Snake Eyes, è tempo di un film d'insieme.

Il The Hollywood Reporter ha riferito che Paramount Pictures ha incaricato Josh Appelbaum e Andre Nemec (sceneggiatori di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma) di scrivere una sceneggiatura dedicata ad un nuovo spin-off della saga G.I. Joe.

La fonte descrive questo nuovo progetto come un "film d'insieme" che vedrà tra i protagonisti Chuckles, un Joe della linea originale di giocattoli e della serie a fumetti della Marvel noto per il suo “lavoro come infiltrato”.

Come noto, Paramount Pictures sta sviluppando uno spin-off dedicato al personaggio di Snake Eyes, una sorta di storia alle origini sceneggiata da Evan Spiliotopoulos.