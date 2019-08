Il secondo sabato di agosto ha prodotto risultati al Box Office Italia discreti, ed il merito non poteva non essere di Hobbs and Shaw.

L'incasso complessivo del botteghino nazionale sabato è stato 717 mila euro, di cui 433 mila sono stati raccolti da Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Il primo spin-off della nota saga action ha totalizzato una media per sala di poco superiore ai 600 euro, mentre il totale dal suo esordio (con anteprime incluse) è salito a quota 1,35 milioni di euro.

Il film evento Bring the Soul - The Movie ha raccolto il secondo posto, e lo ha fatto con un incasso di 56 mila euro. Ora il totale in tre giorni è salito a quota 253 mila euro. Spider-Man: Far From Home ha raggiunto e superato la quota degli 11 milioni complessivi (11,03 milioni), ieri l'incasso è stato 41 mila euro.

La top five è stata infine conclusa da Men in Black International e The Quake – Il terremoto del secolo, rispettivamente con incassi da 40 mila (tot. 2,12 milioni) e 16 mila (tot. 33 mila).