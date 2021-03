Oscars 2021: alla cerimonia saranno presenti solo i nominati e i presentatori

Nel corso dell‘annuncio delle nomination agli Oscars 2021, David Rubin, Presidente dell’Academy Awards, ha fatto chiarezza su come verrà gestita la cerimonia di premiazione che si terrà nella notte tra il 25 e il 26 aprile a Los Angeles.

La cerimonia di premiazione degli Oscars 2021 sarà suddiviso tra il Dolby Theatre di Hollywood & Highland e la Union Station di Los Angeles. Gli Oscars 2021 saranno in presenza ma, il pubblico sarà composto unicamente dai nominati alla statuetta, un accompagnatore (uno solo per nominato) e i presentatori che si alterneranno nel corso della serata.

Solitamente i posti a sedere del Dolby Theatre sono occupati dai nominati, dai presentatori, dagli ospiti degli studios, dagli ospiti della rete televisiva ABC e da alcuni membri dell’industria cinematografica. I posti rimanenti potevano essere acquistati dai membri dell’Academy attraverso una lotteria a loro dedicata.

Quest’anno, invece, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ci saranno dei cambiamenti importanti a livello organizzativo: cancellati tutti gli eventi in presenza che precedono la notte degli Oscar.

Gli Oscar 2021 dovranno fare a meno di una parte del pubblico in sala che sarà suddiviso tra il Dolby Theatre e la Union Station di Los Angeles. Non ci sarà l’Oscar Luncheon, location dove viene scattata la tradizionale foto dei nominati, il cocktail dei nominati al miglior film internazionale, le proiezioni del miglior corto, documentario, film d’animazione, film internazionale e make up.

Non ci saranno i festeggiamenti post cerimonia al Governors Ball post-Oscar, nè i watch party della Notte degli Oscar a Londra e New York.

Non si hanno ancora notizie precise sulla formula della conduzione degli Oscars 2021, se ci sarà un unico presentatore o se, come nelle scorse edizioni, si alterneranno più presentatori nel corso della cerimonia.

