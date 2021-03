Jeff Fowler conferma l’inizio delle riprese di Sonic 2

Le riprese di Sonic 2 sono ufficialmente partite, a confermare l’avvio della produzione è stato in queste ore il regista del film Jeff Fowler.

Nonostante le problematiche oramai note in quel di Hollywood, dovute ovviamente all’emergenza Covid-19, la produzione di Sonic the Hedgehog 2 è partita come da copione. Nel confermare la notizia sul suo account Twitter, il regista ha mostrato quello che senza dubbi sarà il logo-titolo del suo film. Trovate il tweet in fondo alla pagina.

Sonic – Il Film ha esordito nelle sale di tutto il mondo (o quasi) lo scorso febbraio, divenendo con 306.7 milioni di dollari, il “moviegame” più redditizio di tutti i tempi, e questo nonostante i problemi affrontati nella post-produzione relativamente al design del protagonista.

SONIC THE HEDGEHOG 2

PRODUZIONE: Sonic 2 sarà diretto da Jeff Fowler, e prodotto da Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakaharac. Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller fungeranno da produttori esecutivi. CAST: Ben Schwartz (Sonic), Jim Carrey (Dr. Robotnik) e James Marsden (Tom Wachowski).

TRAMA PRIMO FILM: Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie, vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, la moglie dello sceriffo Tom.

Nelle sale Usa a partire dal 2022.