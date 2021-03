Henry Golding annuncia riprese aggiuntive per Snake Eyes: G.I. Joe Origins

La Paramount Pictures ha dato il via ad una sessione di riprese aggiuntive per Snake Eyes: G.I. Joe Origins, primo spin-off della celebre saga cinematografica.

Il via ai nuovi lavori sul set sono stati annunciati, attraverso un un video ufficiale, da Henry Golding, l’attore chiamato a dare il volto nel film al mitico Snake Eyes. Nel video, che trovate in fondo alla pagina, l’attore esordisce in questo modo:

“Siamo tornati sul set, signore e signori. Abbiamo un po’ di riprese aggiuntive per Snake Eyes, ma sono così grato di avere questa possibilità. È davvero un periodo difficile per girare produzioni durante il Covid. Stiamo prendendo tutte le precauzioni necessarie, io sto aspettando il tampone. Ci fanno test ogni singolo giorno, ma sono semplicemente emozionato di rimettere tutto in moto e tornare alla normalità quanto prima“.

SNAKE EYES: G.I. JOE ORIGINS

PRODUZIONE: Il film è stato sceneggiato da Evan Spiliotopoulos, e porterà in sala una storia alle origini. La regia è stata affidata a Robert Schwentke. In cabina di produzione, oltre a Paramount Pictures e Hasbro Studios, anche Lorenzo di Bonaventura e Brian Goldner. CAST: Henry Golding sarà Snake Eyes, mentre Andrew Koji sarà Storm Shadow, Iko Uwais, Ursula Corbero, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira.

TRAMA: Sarà un film alle origini del personaggio, ma anche per la saga G.I. Joe.

Nelle sale Usa dal 23 ottobre 2022.