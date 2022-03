Oscar 2022: i premi assegnati durante la ASC Awards

Come anticipato nel precedente articolo, la giornata di ieri ha mosso passi importanti in vista della consegna degli Oscar 2022 attraverso l’assegnazione di premi importanti: in questo articolo si parla degli ASC Awards.

Riunitasi ieri durante la cerimonia di premiazione degli ASC Awards 2022, la American Society of Cinematographers (l’associazione dei direttori della fotografia hollywoodiani) ha scelto di premiare Greig Fraser per la fotografia del kolossal fantascientifico Dune. Il film diretto da Denis Villeneuve vanta la nomination anche da parte dell’Academy, pertanto potrebbe giovare di questo premio e divenire il frontrunner per la medesima categoria agli Oscar 2022.

ASC AWARDS 2022: I VINCITORI

Feature Film

Greig Fraser, ASC, ACS for Dune

Documentary Award

Jessica Beshir for Faya Dayi

ASC Lifetime Achievement Award

Ellen Kuras

Motion Picture, Limited Series or Pilot Made for Television

James Laxton, ASC for The Underground Railroad | Episode: “Chapter 9: Indiana Winter”

Episode of a One-Hour Series Commercial Television

Tommy Maddox-Upshaw, ASC for Snowfall | Episode: “Weight”

Episode of a One-Hour Series Non-Commercial Television

Jon Joffin, ASC, CSC for Titans | Episode: “Souls”

Episode of a Half-Hour Series Television

Michael Berlucchi & Marc Carter for Mythic Quest | Episode: “Backstory!”

Spotlight Award

Pat Scola for Pig

ASC Presidents Award

John Lindley

Career Achievement in Television Award

Peter Levy

ASC Technical Achievement Award

Dan Sasaki

