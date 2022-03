Box Office Italia: con 1 milione The Batman vince ancora il weekend

Il Box Office Italia è stato vinto nuovamente da The Batman, per il cinecomic DC vittoria e quota 8 milioni complessivi superata.

Proprio come accaduto in gran parte dei botteghini internazionali, Box Office Usa incluso, a tenere la testa della classifica italiana nel weekend è stato ancora una volta The Batman. Il film di Matt Reeves ha approfittato della mancanza di forti competitor per tenere facilmente la testa del Box Office Italia; nella quattro giorno del weekend, infatti, l’incasso di 1.04 milioni di euro è bastato per tenere tutti dietro. L’incasso complessivo di The Batman è ora salito a quota 8.39 milioni, ad un passo dal totale di Eternals, il secondo incasso più alto dallo scoppio della pandemia.

In seconda posizione spazio per Corro da Te, il cui esordio è valso un incasso da 674 mila euro (totale con anteprime 689 mila). La terza piazza del Box Office Italia è andata nel weekend a Licorice Pizza con 435 mila euro. Il disaster movie Moonfall (recensione) ha esordito in quarta posizione con un incasso scarno da 275 mila euro, davanti a Uncharted con 212 mila euro, ed un totale di 5.89 milioni.

Fonte: Cinetel