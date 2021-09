Optimus Prime sfreccia per strada in un video dal set di Transformers: Il Risveglio

Un nuovo video dal set di Transformers: Il Risveglio è da poco approdato in rete, ed il protagonista non poteva che essere lui, il celebre capo degli Autobot “Optimus Prime“.

Dopo le primissime immagini apprezzate all’inizio del mese di agosto, Optimus Prime torna nuovamente protagonista in rete con un video da poco apparso su Twitter. Il comandante degli Autobot nel video, infatti, sfreccia per strada sfoggiando il suo più classico look stile “Transformers G1“. Le riprese di Transformers: Il Risveglio si stanno tenendo attualmente presso Atwater Downtown e Place Ville Marie a Montreal, in Quebec, Canada.

New set footage of the new transformers movie #TransformersRiseoftheBeasts found. Optimus is looking sleek🚗🤖 pic.twitter.com/94crAgQTcm — Cris Parker (@3CFilm) September 6, 2021

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Steven Caple Jr, già regista di Creed II. Per quanto riguarda la sceneggiatura, spazio per Darnell Metayer e Josh Peters, i quali hanno lavorato sulla base di una sceneggiatura di Joby Harold. In cabina di produzione il solito Lorenzo di Bonaventura. Le riprese del film avverranno presso Atwater Downtown e Place Ville Marie a Montreal, in Quebec, Canada. CAST: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ronb Perlman. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 giugno 2022. In Italia nel corso del 2022.