Video e foto con Optimus Prime dal set di Transformers: Il Risveglio

Quest’oggi diamo uno sguardo ad alcuni video e foto provenienti dal set di Transformers: Rise of the Beasts (in Italia sarà Transformers: Il Risveglio), settimo capitolo della celebre saga action.

I contenuti raccolti dal set di Montreal in Canada mostrano la forma da camion del celebre Optimus Prime, forma che ricorda quella amata dai tantissimi appassionati dell’anime (Transformers G1), e che in parte era stata riproposta al pubblico nello spin-off cinematografico Bumblebee. Alcune sequenze sono state girate in notturna per esigenza sceneggiativa, ma anche per allontanarsi dai tantissimi curiosi accorsi nei pressi del set canadese.

Trovate in fondo alla pagina video e foto dal set di Transformers: Il Risveglio.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Steven Caple Jr, già regista di Creed II. Per quanto riguarda la sceneggiatura, spazio per Darnell Metayer e Josh Peters, i quali hanno lavorato sulla base di una sceneggiatura di Joby Harold. In cabina di produzione il solito Lorenzo di Bonaventura. Le riprese del film avverranno presso Atwater Downtown e Place Ville Marie a Montreal, in Quebec, Canada. CAST: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ronb Perlman. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 giugno 2022. In Italia nel corso del 2022.