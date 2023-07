Olivia Williams si aggiunge al cast di Dune: The Sisterhood

Olivia Williams è entrata a far parte del cast di Dune: The Sisterhood, spin-off dell’epopea cinematografica diretta da Denis Villeneuve.

Secondo ComicBook, l’attrice è stata ingaggiata al posto di Shirley Henderson nel ruolo di Tula Harkonnen. Inoltre pare che Jodhi May prenderà il posto di Indira Varma (lontana dalla produzione per problemi d’agenda) in quello dell’Imperatrice Natalya. Ma c’è di più…

La produzione è al momento impegnata a trovare i sostituti della co-showrunner Diane Ademu-John, e del regista Johan Renck, anche loro oramai fuori dal progetto perchè rei di aver iniziato a lavorare su una versione molto diversa dai canoni narrativi ricreati da Denis Villeneuve per i suoi due film.

DUNE: THE SISTERHOOD

La serie sarà prodotta da Legendary Television e Villeneuve Films, e destinata direttamente al nuovo servizio di streaming di WarnerMedia. Johan Renck ha diretto i primi due episodi. Johan Renck, Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron, Cait Collins e Brian Herbert. Le riprese sono partite a novembre in Ungheria. La distribuzione è attesa attraverso il servizio di streaming di WarnerMedia.

CAST: Travis Fimmel, Emily Watson, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Mark Strong, Jade Anouka, Jodhi May, Olivia Williams e Chris Mason.

TRAMA: La serie sarà ambientata nel mondo creato da Frank Herbert e verrà raccontata attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne noto come Bene Gesserit. Dotate di straordinarie abilità sia fisiche che mentali, le Bene Gesserit si destreggiano abilmente attraverso la politica feudale e gli intrighi dell’Impero, ordendo trame che arriveranno a condurle nell’enigmatico pianeta Arrakis, noto ai propri abitanti come Dune.