Olivia Munn e Danny Ramirez tra i membri del cast di Tales of the Walking Dead

Il cast di Tales of the Walking Dead continua a raccogliere volti noti in vista dell’inizio delle riprese: tra gli annunciati Olivia Munn e Danny Ramirez.

Dopo l’ingaggio alcuni giorni fa di Daniella Pineda, il cast della serie antologica tratta da The Walking Dead quest’oggi ha dato il benvenuto ad un nutrito gruppetto di attori. Deadline, infatti, ha confermato che AMC ha messo sotto contratto Olivia Munn (X-Men: Apocalisse), Danny Ramirez (The Falcon and The Winter Soldier), Loan Chabanol (Fading Gigolo), Embeth Davidtz (Old), Jessie T. Usher (The Boys) e Gage Munroe (Nobody). Nessun dettaglio sui ruoli assegnati. Altri attori già annunciati sono Terry Crews, Parker Posey, Jillian Bell, Anthony Edwards e Poppy Liu.

Tra i registi confermati dietro la macchina da presa dei sei episodi della serie spiccano i nomi di Haifaa al-Mansour (Good Lord Bird), Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard), Tara Nicole Weyr (The Wilds) e Michael Satrazemis (The Walking Dead, Fear the Walking Dead). Channing Powell (The Walking Dead) sarà invece lo showrunner. Come descritto dall’annuncio, oramai datato quasi un anno, Tales of the Walking Dead andrà a raccontare la storia di vecchi e nuovi personaggi impegnati a sopravvivere nello stesso universo narrativo di The Walking Dead.