Tales of the Walking Dead: nel cast della serie anche Daniella Pineda

L’attrice Daniella Pineda è entrata nel cast in costruzione di Tales of the Walking Dead, serie antologica ambientata nell’universo zombie su AMC creato da Robert Kirkman.

Comincia a prendere forma il cast di Tales of the Walking Dead, annunciata miniserie dallo stampo antologico che farà spin-off per la più celebre serie Walking Dead. L’ingaggio di Daniella Pineda, ultimamente nel cast della serie live action Cowboy Bebop, è solo l’ultimo di una serie che al momento comprende attori più o meno noti quali Terry Crews , Parker Posey , Jillian Bell , Anthony Edwards e Poppy Liu. Il sito Bloody Disgusting, che ha rivelato l’ingresso dell’attrice nel cast, non ha specificato il ruolo.

Tra i registi confermati dietro la macchina da presa dei sei episodi della serie spiccano i nomi di Haifaa al-Mansour (Good Lord Bird), Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard), Tara Nicole Weyr (The Wilds) e Michael Satrazemis (The Walking Dead, Fear the Walking Dead). Channing Powell (The Walking Dead) sarà invece lo showrunner. Come descritto dall’annuncio, oramai datato quasi un anno, Tales of the Walking Dead andrà a raccontare la storia di vecchi e nuovi personaggi impegnati a sopravvivere nello stesso universo narrativo di The Walking Dead.