Ray Stevenson si aggiunge al cast di Star Wars: Ahsoka, sarà uno dei villain

Il cast della serie Star Wars: Ahsoka continua ad accogliere volti noti in vista dell’inizio delle riprese previsto tra circa due mesi: il nome nuovo è quello di Ray Stevenson.

Attore protagonista di una serie di ruoli di supporto in tanti film di successo, il più importante dei quali Volstagg nel franchise Marvel legato al mito di Thor, Ray Stevenson è stato ingaggiato da Lucasfilm per dare volto nella serie Star Wars: Ahsoka ad uno dei villain. Secondo SuperHeroHype, il ruolo assegnato a Stevenson è quello di un ammiraglio imperiale, la fonte però specifica che non si tratterà del Grand’ammiraglio Thrawn, questo ruolo dovrebbe andare ad un altro attore ancora non annunciato. Ray Stevenson ha già trascorsi col franchise Star Wars, nel recente passato, infatti, ha dato voce a Gar Saxon nelle due serie animate Star Wars Rebels e Star Wars: The Clone Wars.

Altri interpreti già noti per la serie Star Wars: Ahsoka sono Rosario Dawson (Ahsoka Tano), Hayden Christensen (Anakin Skywalker) e Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren), mentre mancano dettagli sul ruolo assegnato di recente a Mary Elizabeth Winstead.

La serie Star Wars: Ahsoka nasce come spin-off della seconda stagione di The Mandalorian, e metterà al centro dell’attenzione le avventure della jedi Ahsoka, e della sua ricerca del Grande Ammiraglio Thrawn, personaggio quest’ultimo mai apparso in un progetto live action Star Wars. La sceneggiatura è attualmente nelle mani di Dave Filoni, già autore del successo animato Star Wars: The Clone Wars, con Jon Favreau che lo affiancherà nel ruolo di produttore esecutivo. Non ci sono attualmente notizie certe riguardo l’inizio delle riprese.

Star Wars: Ahsoka sarà disponibile prossimamente su Disney+.