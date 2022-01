Mary Elizabeth Winstead tra i protagonisti di Star Wars: Ahsoka

L’attrice Mary Elizabeth Winstead si è aggiunta al cast in costruzione di Star Wars: Ahsoka, una delle future serie live action ambientata nel franchise Guerre Stellari.

L’aggiornamento è arrivato questa notte attraverso le pagine di Deadline, ciononostante mancano ancora dettagli sul ruolo affidato a Mary Elizabeth Winstead. Nel mese di novembre anche Ivanna Sakhno si è aggiunta al cast, ma anche in questo caso mancano dettagli sul ruolo. Altri interpreti già noti per la serie Star Wars: Ahsoka sono Rosario Dawson (Ahsoka Tano), Hayden Christensen (Anakin Skywalker) e Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren).

La serie Star Wars: Ahsoka nasce come spin-off della seconda stagione di The Mandalorian, e metterà al centro dell’attenzione le avventure della jedi Ahsoka, e della sua ricerca del Grande Ammiraglio Thrawn, personaggio quest’ultimo mai apparso in un progetto live action Star Wars. La sceneggiatura è attualmente nelle mani di Dave Filoni, già autore del successo animato Star Wars: The Clone Wars, con Jon Favreau che lo affiancherà nel ruolo di produttore esecutivo. Non ci sono attualmente notizie certe riguardo l’inizio delle riprese.

Star Wars: Ahsoka sarà disponibile prossimamente su Disney+.