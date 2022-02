Amazon Studios ha trovato in Walton Goggins uno dei protagonisti del prossimo adattamento live action della saga videoludica Fallout.

Poche ore fa Deadline ha rivelato che Walton Goggins è tra i primi attori ad entrare nel cast della futura serie tv Fallout. Nonostante non ci fossero conferme ufficiali, solitamente Amazon Studios tende ad offrirne senza problemi, la fonte sembra convinta che il ruolo assegnato all’attore sia quello di un Ghoul. I cosiddetti Ghoul nel gioco sono dei grotteschi umani mutati attraverso una lunga esposizione a radiazioni. Goggins di recente ha fatto parte del cast Ant-Man and the Wasp, tra i suoi crediti anche film quali The Hateful Eight e Django Unchained, entrambi diretti da Quentin Tarantino.

La serie sarà sviluppata da Amazon Studios in collaborazione con Kilter Films e Bethesda Studios, con gli sceneggiatori Nolan e Joy impegnati in cabina sceneggiativa e produttiva. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner saranno gli showrunner della serie. Le riprese dovrebbero partire entro la fine del 2022.

La saga videoludica Fallout ha raccolto nel tempo successi economici e critici straordinari. Il primo capitolo è approdato sulle console nel 1997, ed è ambientato in un mondo in cui il futuro previsto dagli americani alla fine degli anni quaranta si concretizza attraverso una guerra nucleare. Il presente vissuto dai videogamers è il 2077. Recentemente è approdato sulle console Fallout 76, una sorta di prequel.