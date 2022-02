Box Office Usa: anteprime di poco sotto i 3 milioni per Uncharted

L’atteso moviegame Uncharted ha raccolto nel Box Office Usa una cifra di poco inferiore ai 4 milioni durante le classiche anteprime del venerdì.

Uncharted potrebbe regalare alla Sony un altro importante esordio nordamericano, anche se assolutamente lontano da quello stupefacente di Spider-Man: No Way Home. Il film con Tom Holland, infatti, nelle anteprime del venerdì ha infatti raccolto 3.7 milioni di dollari, ed ora viaggia verso un weekend d’esordio da 30 milioni circa. Il film in questo weekend ha esordito anche in alcuni mercati internazionali (Italia inclusa) raccogliendo complessivamente 22 milioni.

UNCHARTED

PRODUZIONE: La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. L’ultima bozza è stata firmata da Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins. La direzione è a cura di Ruben Fleischer (Zombieland – Venom). CAST: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. DISTRIBUZIONE: Dal 17 febbraio 2022 nei cinema italiani, il 18 febbraio in quelli USA.

TRAMA: Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

