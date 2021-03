Officine Ubu festeggia 20 anni con la sua piattaforma cineUBU

Officine UBU, casa di distribuzione milanese guidata da Franco Zuliani, festeggia 20 anni di attività e per celebrare questa importante circostanza lancia cineUBU, una piattaforma online con tutti i suoi più grandi successi.

Dal 25 marzo sulla piattaforma cineUBU – www.cineubu.it – sarà possibile noleggiare un centinaio di film che hanno fatto parte della storia di Officine UBU, molti dei quali pluripremiati nei migliori festival internazionali: dal cinema francese, ai documentari, ai piccoli gioielli provenienti dal cinema indipendente di tutto il mondo.

Con cineUBU, si vuole ulteriormente consolidare il legame con il proprio pubblico, in attesa della riapertura delle sale cinematografiche.

L’offerta iniziale di cineUBU conta titoli come La vita invisibile di Eurídice Gusmão, miglior film al Festival di Cannes – Un Certain Regard, Il sale della terra di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, Detachment – Il distacco di Tony Kaye, Una nuova amica di François Ozon, In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon con Shia LaBeouf e Dakota Johnson, L’hotel degli amori smarriti con Chiara Mastroianni. E poi gioielli da riscoprire, quali, Cyrano mon amour di Alexis Michalik, Un amore sopra le righe di Nicolas Bedos, Il tocco del peccato di Jia Zangke e Lontano da qui con Maggie Gyllenhaal e Gael Garcia Bernal, oltre a cult del passato, come Le streghe son tornate di Alex de La Iglesia, Monsieur Lazhar di Philippe Falardeau, Pollo alle prugne di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud e i film prodotti da UBU Film Fame chimica di Paolo Vari e Antonio Bocola e La Spettatrice, opera prima di Paolo Franchi.

Tra i documentari, genere che Officine UBU ha contribuito a lanciare nelle sale italiane, spiccano Sacro GRA di Gianfranco Rosi, vincitore del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia, Astrosamantha con Samantha Cristoforetti, Il senso della bellezza – Arte e scienza al CERN e Grace Jones: Bloodlight and Bami, solo per citarne alcuni.

Le tariffe di cineUBU

Su cineUBU, piattaforma on demand (TVOD), sarà possibile noleggiare singolarmente i titoli presenti al costo di 2,90; 3.90; 4,90 o 7,90 Euro.

Sarà possibile acquisire dei carnet: 4 film a 9,90 Euro; 10 film a 19,90 Euro; 20 film a 29,90 Euro; 40 film a 39,90 Euro.

Parallelamente alla nascita di cineUBU, Officine UBU celebrerà i suoi 20 anni di passione per il Cinema con tanti nuove produzioni pronte ad essere distribuite non appena le sale cinema riapriranno: #iosonoqui, avventuroso viaggio alla ricerca dell’amore di Eric Lartigau, regista di La Famiglia Belier, Sotto le stelle di Parigi, una commovente “fiaba” carica di umanità con Catherine Frot, Il futuro siamo noi, storie di bambini impegnati in cause umanitarie, patrocinato da Unicef e Unesco, Gagarine, poetico film rivelazione dell’ultimo Festival di Cannes, Fellinopolis, documentario impreziosito da immagini inedite dai backstage dei film di Fellini, e Il matrimonio di Rosa, una divertente e originale commedia “femminista” spagnola.