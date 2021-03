Parte ufficialmente il conto alla rovescia che porterà alla consegna degli Oscar 2021 il prossimo 24 aprile: il primo passo è rappresentato dai vincitori dei WGA Awards 2021, i premi assegnati dall’associazione degli sceneggiatori hollywoodiani.

Come sempre considerata valida per avere un riferimento chiaro in vista degli Oscar, la Writers of Guild of America (WGA) questa notte ha scelto i suoi vincitori, ossia Borat: Seguito di film cinema e Una donna promettente, rispettivamente come Miglior Sceneggiatura Adattata e Miglior Sceneggiatura Originale. I due film hanno abbattuto una non agguerrita schiera di contendenti, e questo per le regole ferree della WGA che, in questa edizione, hanno tenuto fuori dai premi film lanciatissimi quali Mank, Nomadland e Minari, e questo solo per citarne alcuni. Entrambi i film comunque risultano candidati nelle rispettive nomination agli Oscar 2021.

I vincitori dei WGA Awards 2021.

FILM

SCENEGGIATURA ORIGINALE

Una donna promettente

Written by Emerald Fennell

Focus Features

SCENEGGIATURA ADATTATA

Borat seguito di film cinema

Screenplay by Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Peter Baynham & Erica Rivinoja & Dan Mazer & Jena Friedman & Lee Kern

Story by Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Nina Pedrad

Based on Characters Created by Sacha Baron Cohen

Amazon Studios

DOCUMENTARIO

The Dissident

Written by Mark Monroe and Bryan Fogel

Briarcliff Entertainment

TV

SERIE DRAMMATICA

The Crown

Written by Peter Morgan, Jonathan Wilson; Netflix

SERIE COMEDY

Ted Lasso

Written by Jane Becker, Leann Bowen, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Joe Kelly, Bill Lawrence, Jamie Lee, Jason Sudeikis, Phoebe Walsh, Bill Wrubel; Apple TV+

NUOVA SERIE

Ted Lasso

Written by Jane Becker, Leann Bowen, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Joe Kelly, Bill Lawrence, Jamie Lee, Jason Sudeikis, Phoebe Walsh, Bill Wrubel; Apple TV+

MINISERIE ORIGINALE

Mrs. America

Written by Tanya Barfield, Joshua Griffith, Sharon Hoffman, Boo Killebrew, Micah Schraft, April Shih, Dahvi Waller; FX Networks

MINISERIE ADATTATA

La regina degli scacchi

Written by Scott Frank, Allan Scott, Based on the novel by Walter Tevis; Netflix

CORTO ORIGINALE O ADATTATO

#FREERAYSHAWN

Written by Marc Maurino; Quibi

ANIMAZIONE

“Xerox of a Xerox” (BoJack Horseman)

Written by Nick Adams; Netflix

EPISODIO DI SERIE DRAMMATICA

“Fire Pink” (Ozark)

Written by Miki Johnson; Netflix

EPISODIO DI COMEDY

“The Great” (The Great)

Written by Tony McNamara; Hulu