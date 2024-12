Oceania 2 | Valanga di record nel Box Office USA

Il film d’animazione Oceania 2 ha vinto il Box Office USA nel classico weekend del Ringraziamento, e lo ha fatto a suon di record.

Nonostante la presenza di parate sfarzose, il Black Friday e cerimonie familiare a base di tacchino, il botteghino americano di questo 2024 sarà ricordato per sempre grazie al nuovo film d’animazione targato Walt Disney Animation. Di fatto, il bottino complessivo del Box Office USA è stimato intorno alla cifra record di 420 milioni di dollari (fonte Deadline), e indovinate il merito di chi è?

Dati alla mano, Oceania 2 ha incassato nei classici tre giorni del weekend (venerdì-domenica) 135,5 milioni di dollari, ed un totale “stimato” nei cinque giorni del Ringraziamento di 221 milioni (da mercoledì a domenica). Se i dati dovessero essere confermati – e sarà sicuramente così – il sequel di Oceania metterà a segno due record:

Miglior Apertura nel weekend per un film Walt Disney Animation (battuto Frozen con 130,3 milioni)

Miglior weekend del Ringraziamento da cinque giorni

Ma attenzione perché i record distrutti in tutto il weekend sono molti di più:

Miglior incasso in assoluto in cinque giorni (battuto Super Mario Bros con 204,6 milioni)

Miglior incasso in assoluto nel giorno del Ringraziamento con 28 milioni (battuto Frozen 2 con 15 milioni)

Miglior incasso in assoluto nel giorno del Black Friday con 54,5 milioni (battuto Frozen 2 con 34,2 milioni)

Miglior incasso in assoluto nelle anteprime per un film Walt Disney Animation con 13,8 milioni

A livello internazionale, poi, Oceania 2 ha incassato 165,3 milioni di dollari per un totale globale di 300,8 milioni (diventano 386,3 milioni con i dati dei giorni precedenti al weekend in corso. Anche in questo caso, i dati raccolti rappresentano nuovi record:

Miglior weekend di apertura di film d’animazione in paesi come Francia, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Egitto, Libano, Nigeria, Serbia e Turchia

Weekend di apertura più redditizio di sempre per un film Walt Disney Animation in America Latina e in Francia, Italia, Australia, Brasile e Messico, nonché nei Paesi Bassi, Polonia, Bahrein, Egitto, Ungheria, Israele, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Libano, Oman, Portogallo, Qatar, Arabia Saudita, Slovacchia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Argentina, America Centrale, Perù, Ecuador, Cile e Uruguay

“Oceania 2 ha di gran lunga superato le nostre aspettative elevate questo fine settimana ed è una testimonianza del fenomeno che ‘Oceania’ è diventato“. Ha affermato il co-presidente della Disney Entertainment Alan Bergman in una dichiarazione. “Siamo fortunati ad avere un team creativo incredibilmente talentuoso e laborioso alla Disney Animation che ha dato vita a questa nuova avventura, insieme alle nostre meravigliose star Auli’i e Dwayne e alla fantastica nuova musica. Questo è un momento da festeggiare e siamo grati a tutti gli spettatori e ai fan che hanno contribuito a rendere questo un debutto da record.”

Box Office USA | Gli incassi degli altri film

A parte i record di Oceania 2, il botteghino americano ha vissuto momenti felici nel weekend del Ringraziamento anche con gli altri film in programmazione. Wicked ha infatti suggellato il secondo posto con un incasso di 80 milioni di dollari (117,5 milioni in cinque giorni), per un totale di 262,4 milioni. Il Gladiatore 2 ha raccolto altri 30,7 milioni di dollari nel weekend (44 milioni in cinque giorni), per un totale di 111,2 milioni.

Ed ancora Uno Rosso, in quarta posizione, ha incassato altri 12,89 milioni di dollari (18,7 milioni in cinque giorni), per un totale di 76 milioni; in quinta posizione, infine, la commedia La più mirabolante recita di Natale ha raccolto altri 3,27 milioni di dollari (4,85 milioni in cinque giorni), per un totale di 32 milioni.

