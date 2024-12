Seguendo ciò che è accaduto negli USA, ma in generale in ogni mercato internazionale, Oceania 2 si è portato a casa facilmente il Box Office ITALIA nel suo weekend d’esordio.

Nel weekend a cavallo tra novembre e dicembre, il botteghino nazionale ha fatto segnare uno strabiliante bottino complessivo da 12,89 milioni di euro, in guadagno del 74% circa rispetto al suo omonimo del 2023, quando l’incasso segnava un comunque buono 7,42 milioni (dati Cineguru). Il merito, e non poteva essere altrimenti, va al fantastico esordio di Oceania 2, capace di raccogliere più della metà dell’incasso totale.

Oceania 2 | I Record nel Box Office USA

Sospinto dalla voglia di cartoon da parte delle famiglie italiane, il nuovo film Disney Animation ha esordito nel Box Office con 7,22 milioni di euro, ed una media per sala super da 12224 euro. In cinque giorni (Oceania 2 ha esordito mercoledì) l’incasso è stato 8,1 milioni, ovvero il secondo miglior film settimana lungo (cinque giorni) del 2024, dietro il solo Inside Out 2 con 16,9 milioni.

Il confronto storico diretto che più si allinea ai dati di Oceania 2 va fatto con Frozen 2, uscito nello stesso identico weekend ma nel 2019. In quell’occasione il film Disney Animation, infatti, ha incassato all’esordio (sempre in un weekend da cinque giorni) 7,8 milioni di euro, per poi chiudere con un complessivo da 19 milioni: presumibilmente Oceania 2 potrebbe superare la quota dei 20 milioni a fine corsa. Staremo a vedere!

Oceania 2 | La Nostra Recensione

Box Office ITALIA | Gli incassi degli altri film

Dopo aver vinto gli ultimi due weekend, Il Gladiatore 2 si è attestato in seconda posizione con un nuovo incasso da 967 mila euro, un calo del 55% ed un totale di 8,31 milioni. Con un cammino abbastanza sostenuto come il suo, il bottino totale a fine corsa dovrebbe raggiungere i 10 milioni, e magari superarli.

Il Gladiatore 2 | La Nostra Recensione

Napoli – New York di Gabriele Salvatores ha incassato, invece, 959 mila euro in terza posizione, con un totale di 2,17 milioni. Il ragazzo dai pantaloni rosa, in quarta posizione, ha incassato altri 933 mila euro, per un totale sempre più sorprendente di 6,89 milioni. Il musical/fantasy Wicked parte 1 ha chiuso infine la top five con un nuovo incasso da 711 mila euro, ed un totale di 2,55 milioni.

Wicked | La Nostra Recensione

Correlati