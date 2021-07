Il nuovo trailer di Rising Wolf, l’indie sci-fi supereroistico australiano

Arriva online il nuovo trailer ed il poster per il mercato USA di Rising Wolf, lo sci-fi australiano indipendente conosciuto anche con il titolo di Ascendant.

Nel nuovo trailer sono presenti molte scene inedite dall’alto tasso adrenalinico, e dalle quali è possibile familiarizzare con i poteri di cui è dotata Aria Wolf, la giovane eroina interpretata da Charlotte Best.

Rising Wolf

PRODUZIONE: Ascendant (Rising Wolf) è stato diretto da Antaine Furlong su una sceneggiatura curata dallo stesso regista in collaborazione con Keiron Holland. Nel cast Charlotte Best (Aria Wolf), Jonny Pasvolsky (Richard Wolf), Susan Prior (Barbara Wolf), Alex Menglet, Justin Stewart Cotta, George Burgess, Tahlia Sturzaker e Karelina Clarke.

TRAMA: Rapita e tenuta in ostaggio in un ascensore ad alta velocità in un edificio di 120 piani a Shanghai, Aria Wolf (Charlotte Best) non ha alcun ricordo del suo passato, chi sono i suoi rapitori o cosa vogliono da lei. Spinta al limite, inizia a rendersi conto di possedere poteri incredibili, tenuti segreti per proteggere lei e la sua famiglia. Ora, sbloccare questi poteri è la sua unica possibilità per salvare se stessa e suo padre.

Ascendant, uscito in Australia nell’Aprile scorso, sarà distribuito negli USA, con il titolo di Rising Wolf, in alcune sale scelte e in VOD a partire dal 6 Agosto prossimo. Non si hanno notizie riguardo la possibile distribuzione del film anche nel nostro Paese.