Ascendant: l’ansiogeno trailer dell’indie sci-fi supereroistico australiano

Da poco è disponibile online l’ansiogeno trailer e il poster del’indie sci fi supereroistico australiano Ascendant.

Ascendant, da non confondere con uno dei sequel della saga Divergent, è stato diretto e prodotto da Antaine Furlong, mentre la sceneggiatura è stata curata dallo stesso Furlong insieme a Keiron Holland. Nel cast Charlotte Best, Jonny Pasvolsky, Alex Menglet, Susan Prior, Justin Stewart Cotta, George Burgess, Tahlia Sturzaker e Karelina Clarke.

La trama segue le vicende di Aria, una giovane donna dotata di superpoteri che si sveglia all’interno di un ascensore senza ricordare nulla del suo passato, questa la sinossi.

Rapita e tenuta in ostaggio in un ascensore ad alta velocità in un edificio di 120 piani a Shanghai, Aria Wolf (Charlotte Best) non ha alcun ricordo del suo passato, chi sono i suoi rapitori o cosa vogliono da lei. Spinta al limite, inizia a rendersi conto di possedere poteri incredibili, tenuti segreti per proteggere lei e la sua famiglia. Ora, sbloccare questi poteri è la sua unica possibilità per salvare se stessa e suo padre.

Ascendant uscirà nelle sale australiane a partire dall’8 aprile prossimo, ancora non si hanno notizie della sua distribuzione internazionale.