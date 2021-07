Box Office Italia: Black Widow infiamma il botteghino con un opening day super

L’esordio di Black Widow nelle sale italiane è finalmente realtà, ed il Box Office Italia ha accolto il ritorno dell’universo cinematografico Marvel con grandi risultati.

Ebbene si, ci volevano i mitici Marvel Studios per riportare in massa gli italiani al cinema, ed ora l’obiettivo sembra quello di ridare nuova linfa vitale al mercato cinematografico italiano, assopito da oramai oltre un anno e mezzo, tra pandemia, restrizioni, caldo torrido e campionati europei di calcio.

Approdato ieri in ben 650 sale italiane, Black Widow ha fatto segnare un debutto da 591 mila euro, un vero record per quest’epoca definita da tutti “pandemica”. Ovviamente siamo molto lontani dai risultati ottenuti negli opening day degli ultimi cinecomics Marvel, ma è comunque chiaro che gli italiani avevano bisogno di un film del genere per tornare al cinema. Nei prossimi giorni Black Widow potrebbe continuare a raccogliere incassi importanti e puntellare il suo esordio da favola nel Box Office Italia, noi a tal proposito continueremo ad aggiornarvi in merito.

