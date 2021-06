Tre nuovi ingressi nel cast di Evil Dead Rise, nuovo capitolo della saga horror

Le riprese di Evil Dead Rise sono partite da meno di due settimane, ma dalla rete ci sono novità riguardo il casting al momento ancora in pieno svolgimento.

Grazie ad un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, infatti, è noto da questa sera che il cast del nuovo capitolo della saga Evil Dead ha accolto tre volti nuovi. Gli attori ingaggiati rispondono ai nomi di Gabrielle Echols (Reminiscence), Morgan Davies (The End) e Nell Fisher (Splendid Isolation). Secondo la fonte i tre attori nel film interpreteranno tre fratelli in grave pericolo.

Alla regia di Evil Dead Rise, lo ricordiamo, ci sarà Lee Cronin, mentre Bruce Campbell è certo che non tornerà come Ash Williams. Le riprese sono partite dalla Nuova Zelanda. Sam Raimi, creatore della saga, tornerà ma come produttore.

EVIL DEAD RISE

PRODUZIONE: Il nuovo capitolo sarà scritto e diretto da Lee Cronin. Tra i produttori Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert, quest’ultimo come produttore esecutivo. Le riprese si stanno tenendo in Nuova Zelanda. CAST: Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su HBO Max.