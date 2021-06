Julia Davis ed Elijah Wood si aggiungono al cast del remake di The Toxic Avenger

Il cast del remake di The Toxic Avenger questa sera ha dato il suo benvenuto a due nuovi attori, i cui nomi rispondono a quelli di Julia Davis ed Elijah Wood.

A confermare l’ingaggio dei due attori è stato questa sera un nuovo aggiornamento sul film da parte di SuperHeroHype. L’approdo di Julia Davis (Camping) ed il più noto Elijah Wood (Il Signore degli Anelli) nel cast di The Toxic Avenger è avvenuto alcuni giorni dopo quello di Kevin Bacon ma, a differenza di quest’ultimo che vestirà i panni del villain di turno, non c’è dettaglio alcuno riguardo i ruoli a loro affidati.

L’originale The Toxic Avenger è approdato al cinema nel 1984, ed è diventato subito un cult con molti sequel realizzati negli anni a venire. La trama racconta di un uomo che, dopo essere rimasto sfigurato da un acido radioattivo, diventa un paladino della giustizia contro i malvagi.

THE TOXIC AVENGER

PRODUZIONE: Legendary Pictures ha acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico del franchise della Troma. In cabina di produzione i due creatori del franchise, Lloyd Kaufman e Michael Herz. Regia e sceneggiatra sono state affidate a Macon Blair. CAST: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Kevin Bacon, Julia Davis, Elijah Wood.

TRAMA: Una rivisitazione contemporanea della commedia d’azione a basso budget di successo del 1984 di Troma Entertainment, The Toxic Avenger è intrisa di temi ambientali e sovverte il genere dei supereroi sulla scia di Deadpool. Quando un uomo comune in difficoltà viene spinto in una vasca di rifiuti tossici, viene trasformato in un mostro mutante che deve passare da emarginato ad eroe mentre corre per salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze della corruzione e dell’avidità