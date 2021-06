Partite le riprese di Il Mammone, commedia con Diego Abatantuono

Sono ufficialmente partite le riprese di Il Mammone, la nuova commedia made in Italy, diretta da Giovanni Bognetti, ed interpretata da Diego Abatantuono ed Angela Finocchiaro.

Prodotta da Warner Bros. Entertainment Italia, Picomedia e Colorado Film Production, la commedia porterà sul grande schermo, così come suggerisce il titolo, la storia di un trentacinquenne che dopo anni da mammone, viene messo alla porta dai genitori, stanchi di vederlo ancora a casa nonostante questi abbia lavoro ed un futuro luminoso. La sceneggiatura sarà basata su una storia originale e sul film “Tanguy” diretto da Etienne Chatiliez e scritto da Laurent Chouchan e Etienne Chatiliez.

Ecco la sinossi ufficiale:

“L’antico proverbio giapponese “Quando sei mamma lo sei per sempre” è un mantra nella famiglia Bonelli. Aldo, figlio unico di Piero e Anna, nonostante i suoi 35 anni suonati, l’indipendenza economica, una brillante carriera accademica come professore universitario e innumerevoli occasioni di lavoro all’estero, vive ancora felicemente a casa con la madre e il padre. Un giorno però i genitori realizzano quello che mai avrebbero pensato: non lo sopportano più! Inizia in casa una vera e propria guerra fredda, nella quale i coniugi Bonelli cercano di far emancipare Aldo e metterlo alla porta con ogni mezzo a loro disposizione. Il ragazzo però ha delle risorse inaspettate e non è un tipo che si arrende facilmente.”

Le riprese si terranno tra Roma e Milano per una durata circa di 6 settimane. In cabina di produzione spazio per Roberto Sessa, Maurizio Totti, Alessandro Usai, e Iginio Straffi, mentre il cast vedrà Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Andrea Pisani e Michela Giraud tra i protagonisti. Qui di seguito le prime due foto ufficiali dal set.

Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro – Il Mammone – foto di Riccardo Ghilardi

Da sx: Michela Giraud, Diego Abatantuono, Andrea Pisani, Angela Finocchiaro – Il Mammone – foto di Riccardo Ghilardi