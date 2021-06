Love, Victor: il trailer della seconda stagione, dal 18 giugno su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer relativo alla seconda attesa stagione di Love, Victor, la serie di successo che ha fatto da spin-off al film del 2018 dal titolo Love, Simon.

La messa in onda dei nuovi episodi avverrà il prossimo 18 giugno (qui la recensione della prima stagione), e mostrerà Victor oramai alle prese con le conseguenze del suo coming out. Nel cast della seconda stagione ci sarà spazio per Michael Cimino, Ana Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, Rachel Naomi Hilson, Bebe Wood, George Sear, Anthony Turpel e Mason Gooding. Gli sceneggiatori originali del film Tuo, Simon, ovvero Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger sono gli executive producer insieme a Brian Tanen, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya Shahbazian e Adam Londy.

Questa è la sinossi della seconda stagione di Love, Victor:

La seconda stagione riprende con Victor (Michael Cimino), ormai uscito allo scoperto, che inizia il suo terzo anno alla Creekwood High. Tuttavia, l’aver fatto coming out lo porta ad affrontare nuove sfide nella sua vita: la famiglia che fa fatica ad accettare la sua rivelazione, l’ex ragazza, Mia (Rachel Naomi Hilson), con il cuore spezzato e le difficoltà di essere un atleta apertamente gay – il tutto mentre affronta con entusiasmo la sua nuova relazione con Benji (George Sear).