Due nuovi attori nel cast di Hellboy: The Crooked Man

Il cast di Hellboy: The Crooked Man inizia a prendere forma dopo l’ingaggio del protagonista Jack Kesy.

SuperHeroHype ha confermato stanotte che Jefferson White (Yellowstone) e Adeline Rudoph (Resident Evil) sono saliti a bordo del nuovo Hellboy movie, rispettivamente nei panni di Tom Ferrell e Bobbie Jo Song.

Nei fumetti Tom è un giovane degli Appalachi che si diletta nella stregoneria. Dopo aver fatto un patto con il diavolo e la fuga dalla sua città natale per 20 anni, Tom torna da adulto negli anni ’50, ed incontra il giovane Hellboy, insieme aiutano la comunità a sfuggire dal male. Jo Song, invece, è un personaggio creato appositamente per il film.

HELLBOY: THE CROOKED MAN

Millennium Media produrrà il film, con il creatore dei fumetti originali “Mike Mignola” e Sean Golden che adatteranno la sceneggiatura. La regia è stata affidata a Brian Taylor, che molti ricorderanno in coppia con Mark Neveldine in film come Crank e Ghost Rider: Spirito di Vendetta. Le riprese partiranno ad aprile dalla Bulgaria. Il ruolo da protagonista è andato a Jake Kesy, nel cast anche Jefferson White, Adelinrle Rudolph.