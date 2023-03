Aaron Taylor Johnson si unisce al cast del Nosferatu di Robert Eggers

Aaron Taylor-Johnson si unisce al ricco cast di Nosferatu, remake del classico degli anni venti affidato alla regia di Robert Eggers.

Taylor-Johnson, dopo aver ottenuto il ruolo da protagonista in Kraven The Hunter e attualmente sul set di The Fall Guy di David Leith, entra nel cast di Nosferatu che vede Bill Skarsgard nel ruolo dell’antico vampiro della Transilvania. Oltre a lui nel cast del film -attualmente in produzione a Praga – sono presenti Willem Dafoe, Emma Corrin, Lily Rose Depp, Nicholas Hoult.

Nosferatu, il remake scritto e diretto da Robert Eggers

Nosferatu di Eggers racconterà la storia gotica dell’ossessione tra una giovane donna perseguitata nella Germania del XIX secolo e l’antico vampiro della Transilvana che la perseguita, portando con se un orrore indicibile.

Curiosità su Nosferatu

Il film originale di Nosferatu (1922 diretto da Friederich Wilhelm Murnau) era un adattamento non autorizzato di Dracula di Bram Stoker. La famiglia Stoker ha vinto una causa in tribunale, con l’ordine di distruggere tutte le copie dei film ma alcune stampe sono sopravvissute e hanno contribuito a rendere il film un classico di culto

