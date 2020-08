Nuove date per Snake Eyes, Scream 5 e Paranormal Activity 7

Visto il prolungarsi dell’emergenza Covid-19 negli Usa, la Paramount Pictures corre ai ripari: nuove date per film quali Snake Eyes, Scream 5 e Paranormal Activity 7.

Non c’è pace per i listini uscita dei vari studios hollywoodiani. Questa sera, a tal proposito, la Paramount ha scelto di rivedere le proprie scelte future, e fissare nuove date di rilascio per tanti film molto attesi dai fan.

Si comincia con G.I. Joe Origins: Snake Eyes: lo spin-off della celebre saga G.I. Joe non uscirà più ad ottobre 2021, ma l’anno successivo, ovvero il 23 ottobre del 2022. Un anno di rinvio che servirà allo studios per preparare al meglio il ritorno del celebre Snake Eyes al cinema.

Top Gun: Maverick non uscirà più a Natale 2020, ma nel periodo estivo dell’anno successivo, 2 luglio 2021. Non ci sono conferme, ma pare che anche A Quiet Place 2 potrebbe presto ottenere un nuovo rinvio.

Il nuovo Paranormal Activity (il settimo della saga) aveva una data fissata per il 19 marzo 2021, ma pare che ora i fan dovranno attendere l’anno successivo, 4 marzo 2022. Riguardo Scream 5 (titolo al momento non ufficiale) si tratta di una primissima data ufficiale, il 4 gennaio 2022.