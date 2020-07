Paramount ha rinviato l'uscita di Snake Eyes al 2021

Paramount Pictures e Hasbro hanno riferito di aver rinviato la data di uscita di G.I. Joe Origins: Snake Eyes, il film diretto da Robert Schwentke.

Atteso nelle sale per il mese di ottobre, lo spin-off della saga legata ai G.I. Joe è stato ora rinviato ad una data generica nel corso del 2021. La conferma è arrivata quest'oggi nell'ambito di una riunione con gli azionisti del colosso Hasbro. Per quanto riguarda le motivazioni, manco a dirlo, si è menzionata l'enorme preoccupazione dovuta all'emergenza Covid-19, che da settimane costringe gli studios hollywoodiani a rivedere i loro listini.

Nei giorni scorsi la Paramount ha riferito di aver rinviato anche le uscite di altri film, tra cui Top Gun: Maverick e A Quiet Place 2.

G.I. JOE ORIGINS: SNAKE EYES