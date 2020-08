Il cinecomic The New Mutants ha aperto il suo primo weekend con un venerdì da 3.1 milioni nel Box Office Usa.

Dopo una serie impressionante di rinvii, The New Mutants ha finalmente visto la luce delle sale cinematografiche, anche se in una situazione abbastanza surreale per il mercato americano, dove oltre la metà delle sale sono ancora chiuse a causa del lockdown.

L’incasso maturato venerdì è stato 3.1 milioni di dollari, ed il dato complessivo per la sua prima tre giorni di programmazione potrebbe portare nelle casse della Disney circa 8 milioni. Ovviamente il colosso spera di poter recuperare strada con un lungo percorso in sala, magari con un numero sempre maggiore di cinema aperti negli Usa.

A tal proposito, ricordiamo che negli Usa la catana cinematografica AMC Theatre ha aperto solo la metà dei suoi multisala, così come è al 55% il numero di quelli targati Regal. Gli stati americani ancora in pieno lockdwon sono attualmente 8. Insomma, tutto negli Usa verte ancora in una situazione di stallo, non resta quindi che attendere in tempi migliori.

Unhinged – Il giorno sbagliato ha raccolto il secondo posto con 840 mila dollari, mentre Bill & Ted Face the Music solo 400 mila, anche se in questo casi bisogna dire che la distribuzione è avvenuta in simultanea con il servizio on demand.

Per gli altri aggiornamenti sul Box Office Usa vi rimandiamo ai prossimi giorni.