Girano numeri e storie: come la roulette è diventata una star al cinema

Cosa rende la roulette uno dei giochi dei casinò più amati e pratici nel mondo? Questo é uno dei giochi più longevi di sempre, tanto che si hanno giá testimonianze di tavoli di roulette nei primi casinò del mondo, incluso quello di Venezia, aperto nel 1600. Da quel momento, i giocatori non hanno mai smesso di puntare sul rosso, nero e sui numeri, sperando che il prossimo giro sia sempre quello fortunato. Con adrenalina, una buona dose di superstizione e di fortuna, la roulette é riuscita a conquistare non solo i giocatori, ma anche i registi, attori e sceneggiatori.

Questo connubio tra roulette e cinema lo conosce bene Luigi Conti, l’editor del blog di roulette roulette-on-line.it, che ha visto ogni film di genere, “Da quando esiste il cinema, esistono scene di roulette iconiche, con attori famosi che si incontrano e scontrano intorno ai tavoli dei casinò.”

Ecco cinque film che puoi trovare su Netflix o Disney+ ed anche altre piattaforme, con scene di gioco imperdibili.

Casablanca, 1942

Non esiste un appassionato di cinema che non conosca questo capolavoro del 1942 diretto da Michael Curtiz. Un dramma con uno sfondo romantico (o un film romantico pieno di dramma?), “Casablanca” non deve la sua fama solo alla sua star, il bel Humphrey Bogart. É la storia a catturare il pubblico, in un mix di scene di guerra, amori impossibili, fughe da capogiro e scommesse, sempre intorno al tavolo della roulette. É qui, tra colori e numeri, che gli espatriati di Casablanca cercano il loro lasciapassare, il documento che (forse) li metterà in salvo.

Una cascata di diamanti, 1971

In una lista di film con adrenalina, mistero e roulette non possono certo mancare i Bond movies, i film del famoso agente 007. In questo titolo diretto da Guy Hamilton, l’attore Sean Connery si trova al centro di una guerra, cioé la Guerra Fredda tra Stati Uniti ed URSS. Costretto ad affrontare il nemico sovietico Ernst Stavro Blofeld, la spia inglese non disdegna delle puntate alla roulette, anche per distrarre l’opponente al Whyte House Mansion Casino.

Due Figli Di, 1988

Si cambia decisamente registro con questo film con la regia di Frank Oz. Infatti, se James Bond si muove tra criminali e belle donne, in questa commedia del 1988 i due attori Steve Martin e Michael Caine sono due amici in vacanza, pronti al divertimento. Finché non scoprono la tentazione della roulette al casinò.

Casinò, 1995

Non poteva esserci titolo migliore da aggiungere a questa lista. Diretto dal pluripremiato Martin Scorsese, questo film del 1995 include star hollywoodiane come Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci e James Woods. De Niro interpreta il ruolo di Sam “Asso” Rothstein, un manager di un casinò di Las Vegas. Qui, tra amori complicati, puntate alla roulette ed affari loschi, il film prende vita nella Città del peccato.

Ocean’s 11-13, 2001-2007

Siamo sempre a Las Vegas, in questa saga resa famosa da un cast da sogno e da trame divertenti ed avvincenti. Un po’ commedia ed un po’ azione, questa saga diretta da Steven Soderbergh ha fatto rimanere a bocca aperta tutti gli appassionati di cinema. Si tratta di ladri gentiluomini, affascinanti e scaltri, che derubano i casinò ma che non disdegnano del tempo nei tavoli da gioco, soprattutto alla roulette. Con nomi come George Clooney, Matt Damon e Brad Pitt, la saga di Ocean’s é entrata di diritto nella storia del cinema.

Questi cinque film uniscono l’adrenalina del casinò con il miglior cinema internazionale. Da quale di questi titoli inizi la tua serata?