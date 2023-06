Sony Pictures ha scelto il compositore Benjamin Wallfisch per la colonna sonora di Kraven il Cacciatore, uno dei prossimi cinecomics dell’universo Marvel legato a Spider-Man.

La notizia è stata battura quest’oggi dal The Hollywood Reporter; per Benjamin Wallfisch si tratterà della sua quarta colonna sonora riguardante un cinecomic, gli altri sono stati Hellboy, Shazam! e quel The Flash (la nostra recensione) ancora oggi nelle sale di tutto il mondo. Tra le altre colonne sonore firmate dal compositore si ricordano quelle di Annabelle 2, IT, Tredici vite, Mortal Kombat e Blade Runner 2049, quest’ultima in collaborazione con Hans Zimmer.

KRAVEN IL CACCIATORE

Il film è stato diretto da J. C. Chandor. Il copione è stato firmato da Richard Wenk, mentre Art Marcum & Matt Holloway hanno ultimato la sceneggiatura. La colonna sonora sarà composta da Benjamin Wallfisch. Nel cast Aaron Taylor-Johnson (Kraven), Russell Crowe (il padre di Kraven), Fred Hechinger (il Camaleonte), Ariana DeBose (Calypso), Alessandro Nivola (Rhino) Christopher Abbott (lo Straniero) e Levi Miller. Nelle sale Usa dal 6 ottobre 2023. In Italia dal 5 ottobre.

LA SINOSSI UFFICIALE: Kraven Il Cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta il protagonista di questo film vietato ai minori di 14 anni.