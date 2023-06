Box Office Italia: Elemental primo di sabato, The Flash segue

Il film d’animazione Elemental si avvia a vincere facilmente un nuovo Box Office Italia estivo privo di grandi emozioni.

Secondo i dati offerti da Cinetel, infatti, il nuovo prodotto d’animazione Disney/Pixar ha raccolto sabato un nuovo incasso da 466 mila euro, così facendo il totale degli incassi è salito a quota 1.25 milioni, con la possibilità di avvicinare soltanto il totale dei 2 milioni entro domenica sera. Le presenze complessive di sabato per Elemental hanno superato le 60 mila.

The Flash ha continuato a perdere strada nel corso del nuovo weekend. Il cinecomic DC ieri ha incassato solo 150 mila euro, dimezzando di fatto gli incassi dello scorso sabato, già assolutamente sotto la media stagione per un blockbuster di queste dimensioni. Il totale è ora salito a quota 1.9 milioni, ad un passo dai 2 milioni che, presumibilmente, raggiungere con gli incassi di domenica. In terza posizione, infine, si è posizionato Spider-Man: Across the Spider-Verse con 98 mila euro incassati, ed un totale importante da 5.68 milioni.

Nella giornata di domani i dati di incasso del Box Office Italia per quanto riguarda il weekend intero.