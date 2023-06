Box Office USA, Spider-Man: Across the Spider-Man torna in testa nel weekend

Il cinecomic animato Spider-Man: Across the Spider-Verse ha vinto il Box Office USA nel weekend dopo la sua ultima volta tre settimane fa.

In un weekend povero di nuove uscite di grande impatto, se si escludono la commedia “Fidanzata in Affitto” e il nuovo film di Wes Anderson dal titolo “Asteroid City“, a vincere il botteghino nordamericano è stato nuovamente Spider-Man: Across the Spider-Verse, e lo ha fatto dopo aver perso di vista la prima posizione per ben tre weekend di fila.

Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, infatti, il film d’animazione Sony ha vinto con un incasso di 19.3 milioni di dollari, ed un totale che è ora balzato a quota 317.05 milioni. A livello globale il film aveva già sorpassato il traguardo del mezzo miliardo di dollari, ed ora invece viaggia con un incasso di 560.3 milioni.

Elemental si è confermato al secondo posto con un incasso di 18.46 milioni di dollari, per un totale di 65.51 milioni. Il calo profuso dal nuovo film Disney/Pixar (-38%) è da considerare abbastanza positivo, questo anche considerato l’esordio non eccellente ottenuto nel suo weekend d’esordio.

The Flash ha incassato al terzo posto altri 15.26 milioni di dollari, per un totale di 87.64 milioni; in questo caso il calo profuso rispetto al suo esordio “non eccellente” è stato del 72.3%, il peggiore in assoluto per un secondo weekend di programmazione americana dell’intero DC Extended Universe. A livello globale il film DC è ora giunto a quota 210.9 milioni.

La più alta new entry del weekend è stata Fidanzata in Affitto con un esordio al quarto posto da 15.1 milioni di dollari, in linea con le aspettative pre-rilascio. La top five è stata completata da Transformers: Il Risveglio con un incasso da 11.6 milioni di dollari, ed un totale di 122.94 milioni; il film continua a tenere male rispetto a tutti gli altri film della saga, a parte gli ultimi due usciti in sala, ossia Bumblebee (2018) e L’ultimo Cavaliere (2017). Chiudiamo con Asteroid City, sesto con un incasso di 9 milioni di dollari; va ricordato che nello scorso weekend il film ha esordito in sole sei sale tra New York City e Los Angeles con un incasso di 853 mila dollari, ed un media per sala di 142 mila dollari, la 15° più alta di sempre nella storia del Box Office USA.