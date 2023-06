Il film d’animazione Elemental ha vinto il Box Office Italia nel suo weeken d’esordio, secondo il cinecomic The Flash.

L’estate continua a punzecchiare gli incassi complessivi del botteghino nazionale e, come da programma, a soffrirne sono i film più attesi della stagioni, rei nella maggior parte dei casi di aver ottenuto una distribuzione troppo a ridosso dei mesi estivi. Complessivamente nel weekend sono stati raccolti 3.4 milioni di euro, un risultato in calo del 9% rispetto a sette giorni prima, con un andamento futuro che sembrerebbe aver preso la piega del calo costante.

A vincere il Box Office Italia è stato Elemental; l’incasso ottenuto dal film d’animazione Disney/Pixar è stato 1.45 milioni di euro, che diventano 1.74 milioni in cinque giorni (ha esordito di mercoledì). Volendo fare un confronto con altri film della schiera Pixar, Lightyear un anno fa esordiva con una cifra quasi dimezzata, mentre Toy Story 4 nel 2019 con 2 milioni. Insomma, non si tratta di un risultato scadente, ma neppure eccezionale.

DATI DI INCASSI DEL BOX OFFICE USA

The Flash è scivolato al secondo posto dopo una vittoria, lo scorso weekend, non proprio indimenticabile; l’incasso ottenuto negli ultimi quattro giorni è stato 470 mila euro, per un totale di 2.04 milioni. In terza posizione Spider-Man: Across the Spider-Verse ha incassato altri 310 mila euro, per un totale ora di 5.78 milioni. Tra le nuove proposte, infine, Fidanzata in Affitto con Jennifer Lawrence ha esordito in quarta posizione con 261 mila euro (293 mila in cinque giorni).

FONTE: CINETEL