Spider-Man: Across the Spider-Verse supera il mezzo miliardo nel mondo

Con un “balzo ragnesco” Spider-Man: Across the Spider-Verse ha superato nei giorni scorsi la quota del mezzo miliardo di dollari di incasso nel Box Office Worldwide.

Il film d’animazione dedicato al più celebre dei supereroi Marvel Comics ha finalmente raggiunto il mezzo miliardo di incasso, ad aiutare gli esordi nei mercati asiatici di Corea del Sud e Giappone. L’incasso internazionale di Spider-Man: Across the Spider-Verse è salito con ieri a quota 209.15 milioni di dollari, i quali vanno a sommarsi ai 290.39 milioni del mercato nordamericano per un totale di 499.54 milioni (saranno 500 con gli incassi odierni).

Il risultato raggiunto è senza dubbio incredibile, ma soprattutto va a bissare quello già apprezzabile raccolto nel 2018 da Spider-Man: Un Nuovo Universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse in originale), capace di chiudere la sua corsa, oltre che con il premio Oscar anche con 384.25 milioni di dollari a livello mondiale. Chiaramente tutto lascia ben sperare per l’arrivo nelle sale del terzo capitolo “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” fissato per il prossimo anno.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Il film è stato co-diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. In cabina di produzione Phil Lord, Chris Miller, Avi Arad. L’animazione è stata curata da Sony Pictures Animation. Il film è stato distribuito il 1 giugno 2023, mentre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (seconda parte) dal 29 marzo 2024. NEL CAST VOCALE Jake Johnson, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Nicolas Cage, Issa Rae, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya, Karan Soni.

TRAMA: Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar®, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

FONTE: BOXOFFICEMOJO