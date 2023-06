Elemental parte subito davanti a The Flash nel Box Office Italia

Nella giornata di ieri Elemental ha finalmente esordito nelle sale italiane. Per il cartoon Disney/Pixar subito il primo posto del Box Office Italia.

La presenza di The Flash tra i film programmazione non ha per nulla spaventato il nuovo film d’animazione Pixar Animation Studios, ed il primo posto raccolto nella giornata d’esordio ne è la prova. Secondo i dati offerti da Cinetel, infatti, l’opening day è valso 291 mila euro, non un risultato eccellente, ma visto i prezzi di media stagionale in Italia, ed il fatto che si trattava di un mercoledì lavorativo, può tranquillamente essere considerato positivo.

The Flash, dal canto suo, ha raccolto un secondo posto con un incasso enormemente in calo da 107 mila euro, per un totale di 1.57 milioni, mentre Spider-Man: Across the Spider-Verse (da ieri sopra il mezzo miliardo nel mondo) ha chiuso il podio con 71 mila euro, ed un totale di 5.47 milioni. E’ molto probabile che, Elemental a parte, gli incassi di questo nuovo weekend di sole potrebbe offrire incassi ancora una volta deludenti, a tal proposito vi rimandiamo al nostro prossimo aggiornamento.

ELEMENTAL

Il film realizzato da Pixar Animation Studios è stato diretto da Peter Sohn (Il viaggio di Arlo) e prodotto da Denise Ream (Il viaggio di Arlo, Cars 2). Tra i doppiatori originali Leah Lewis e Mamoudou Athie. Al Cinema dal 21 giugno 2023.

TRAMA: In una città in cui i residenti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme, una giovane donna ardente e un ragazzo che si lascia sempre trasportare da tutti scopriranno qualcosa di elementale: quanto hanno in comune.