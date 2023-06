Guarda Barbie con UCI Cinemas e vinci un viaggio a Malibù

In occasione del lancio nelle sale di Barbie, il circuito cinematografico UCI Cinemas ha lanciato in queste ore uno straordinario concorso.

In palio un viaggio nella splendida Malibù, con le magiche locations che hanno ispirato il film di Greta Gerwig, non resta che leggere i dettagli del concorso qui di seguito e vivere un’esperienza incredibile con UCI Cinemas.

UCI Cinemas lancia il concorso dedicato a Barbie e mette in palio un viaggio a Malibù

Milano, 22 giugno 2023 – In vista dell’arrivo in sala dell’attesissimo Barbie di Greta Gerwig, UCI Cinemas ha deciso di regalare agli appassionati dell’iconica bambola creata nel 1959 un viaggio per due persone a Malibù.

Partecipare al concorso è semplicissimo, basterà acquistare sul sito o sull’app del Circuito un biglietto per assistere a una delle proiezioni previste fino al 28 luglio e registrarlo sul sito barbie.ucicinemas.it entro il 2 agosto. Il premio comprende quattro notti in un esclusivo hotel a Hollywood, nei luoghi che hanno ispirato il magico mondo di Barbie, e una visita al World of Barbie.

Un vero paradiso rosa dove i vincitori del concorso potranno visitare la famosa Dreamhouse e rilassarsi nel camper di Barbie a grandezza naturale, oppure viaggiare verso destinazioni intergalattiche a bordo della navetta Barbie Interstellar Airways o prendere in mano un microfono e registrare un capolavoro nel suo studio musicale, ma anche ammirare le bambole e gli accessori di Barbie in una mostra che raccoglie oltre sei decenni di divertimento. Sarà inclusa anche una lezione di pattinaggio a rotelle nella splendida cornice di Venice Beach, per vivere la stessa esperienza dei protagonisti sul set del film. Per concludere il viaggio, non potevano mancare una sosta al Pink’s Hot Dogs e un pranzo indimenticabile al Cabana Cafè o al Polo Lounge del Pink Palace.

Barbie, distribuito da Warner Bros. Pictures, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 20 luglio 2023. Il film è diretto da Greta Gerwig che ha curato la sceneggiatura del film insieme al candidato all’Oscar® Noah Baumbach (“Storia di un matrimonio”, “Il calamaro e la balena”). Basato su ‘Barbie’ di Mattel. I produttori del film sono il candidato all’Oscar®, David Heyman (“Storia di un matrimonio”, “Gravity”), Margot Robbie, Tom Ackerley e Robbie Brenner, mentre Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich e Cate Adams sono i produttori esecutivi.

I protagonisti sono i candidati all’Oscar® Margot Robbie (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “Tonya”) e Ryan Gosling (“La La Land”, “Half Nelson”) nei panni di Barbie e Ken. Insieme a loro nel cast anche America Ferrera (“End of Watch – Tolleranza zero”, i film “Dragon Trainer”), Kate McKinnon (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “Yesterday”), Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World”, “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War”, “65 – Fuga dalla Terra”), Issa Rae (“The Photograph – Gli scatti di mia madre”, “Insecure”), Rhea Perlman (“Nei miei sogni”, “Matilda 6 Mitica”) e Will Ferrell (i film “Anchorman”, “Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno”).