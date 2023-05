Elementi in posa nel nuovo trailer di Elemental, il film Disney/Pixar

La Disney ha diffuso in rete il nuovo poster di Elemental, il film d’animazione Pixar Animation Studios in arrivo in sala a partire dal 21 giugno.

Atteso inizialmente nelle sale per il 16 giugno, la Disney ha deciso di recente di spostare al 21 giugno la release del film, e la conferma ufficiale arriva proprio dal poster qui di seguito che mette insieme alcuni dei protagonisti della nuova avventura firmata Disney/Pixar. Un nuovo trailer potrebbe essere dietro l’angolo.

Prossima fermata📍Element City 🏙️



Date un’occhiata al nuovo poster di Elemental. Il nuovo film Disney e Pixar è in arrivo solo al cinema dal 21 giugno! pic.twitter.com/l1r7gNvJcX — WaltDisneyStudiosIT (@DisneyStudiosIT) May 3, 2023

ELEMENTAL

Il film realizzato da Pixar Animation Studios è stato diretto da Peter Sohn (Il viaggio di Arlo) e prodotto da Denise Ream (Il viaggio di Arlo, Cars 2). Tra i doppiatori originali Leah Lewis e Mamoudou Athie. Al Cinema dal 21 giugno 2023.

TRAMA: In una città in cui i residenti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme, una giovane donna ardente e un ragazzo che si lascia sempre trasportare da tutti scopriranno qualcosa di elementale: quanto hanno in comune.